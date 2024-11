Rogo nel centro anziani di Carbonia, il sindaco 'atto vile'

Un incendio ha danneggiato durante la notte il centro della Terza età in cui si ritrovavano gli anziani per trascorrere i pomeriggi in via Lazio, a Carbonia.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 5 e hanno danneggiato la struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le cause del rogo non sono state ancora accertate dagli investigatori ma proponde l'ipotesi della natura dolosa.

Parla, infatti, di attentato incendiario il sindaco di Carbonia Pietro Morittu: "Un gesto vile e deprecabile che l'Amministrazione Comunale condanna fortemente - sottolinea in una nota -. L'associazione Terza Età di via Lazio è un sodalizio che svolge, da oltre 30 anni, un prezioso lavoro a favore della comunità e che vede impiegati oltre 300 iscritti al servizio della cittadinanza in attività sociali, ricreative e culturali.

Al direttivo e ai tutti i volontari esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà. L'Amministrazione Comunale si impegna a supportare e a sostenere l'associazione, in questa delicata fase, con tutti i mezzi e modi opportuni", conclude Morittu.





