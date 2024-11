Confindustria e Inail parlano a studenti su sicurezza lavoro

Confindustria Sardegna centrale e Inail promuovono per giovedì 7 novembre a Nuoro un confronto con gli studenti sui temi della sicurezza.

L'incontro, dal titolo "La linea sottile. Cultura della sicurezza tra rischi e responsabilità", è previsto per le 9 nella sala convegni della Camera di commercio. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovanissimi ad avere cura di sé e degli altri in ogni contesto: lavorativo, domestico, ludico o scolastico.

All'evento partecipano 180 studenti degli istituti superiori di Nuoro e Sorgono. Per il capoluogo barbaricino saranno presenti l'Istituto superiore "A. Volta", l'Istituto tecnico commerciale "G.P. Chironi- S. Satta" e il liceo scientifico "E.

Fermi"; per Sorgono l'istituto superiore "F.lli Costa Azara".

Filo conduttore sarà la visione del docufilm "Doveva essere una festa" che attraverso testimonianze dirette racconta quanto accaduto l'8 dicembre 2018 nella discoteca di Corinaldo (Ancona) dove sei persone morirono schiacciate dalla folla in un contesto privo delle più elementari misure di sicurezza. In apertura dell'incontro interverranno, tra gli altri, il presidente della Confindustria del Nuorese Giovanni Bitti e il direttore vicario della Direzione regionale dell'Inail Gian Franco Spanu. Chiuderà i lavori il neo presidente dei giovani imprenditori Alessandro Pittorra.

"La nostra associazione è impegnata da tempo nel promuovere sul territorio i temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con progetti che hanno coinvolto imprese, lavoratori, ma anche le scuole e gli studenti - spiega Bitti -. Siamo convinti che soltanto attraverso attività di prevenzione e sensibilizzazione si può dare un contributo fattivo nel migliorare la cultura della sicurezza in ogni contesto.

Coinvolgere gli studenti significa diffondere il valore della sicurezza nella futura vita lavorativa traducendoli in comportamenti responsabili verso se stessi e verso gli altri".

"L'Inail sostiene il mondo dell'istruzione con la realizzazione di iniziative che potenzino una 'mentalità sensibile' alle tematiche della salute e sicurezza non solo nei luoghi di lavoro ma anche negli ambienti scolastici e di vita sociale e familiare", sottolinea Spanu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA