Cancellate le esequie solenni: Todde, 'privilegi inammissibili'

"Abbiamo voluto dare un segnale forte": così la presidente della Regione Alessandra Todde spiega ai giornalisti il perchè della delibera di giunta che ha revocato le esequie solenni volute dall'ex governatore Christian Solinas.

"Questa giunta - ha chiarito Todde - ha ritenuto di voler abrogare quella delibera per dare un segnale: questi privilegi non sono considerati ammissibili in un momento in cui si sta affrontando una situazione di sofferenza complessiva. Per questo - ha ribadito - abbiamo voluto dare un segnale forte".



