Attentato incendiario a Sassari, a fuoco un escavatore

Un mini escavatore è stato dato alle fiamme nella notte a Sassari. L'incendio, di origine dolosa secondo i primi riscontri dei vigili del fuoco e degli investigatori della Squadra mobile di Sassari, è stato appiccato al mezzo meccanico in via Donizetti, nel quartiere periferico Santa Maria di Pisa.

Si tratta dell'ennesimo atto doloso compiuto in città nel corso degli ultimi due mesi. Dalla fine dell'estate a oggi sono state incendiate otto auto parcheggiate per strada in diversi quartieri cittadini.

A questi episodi si uniscono le numerose incursioni di ladri nei negozi del centro, con spaccate di vetrine e danni ingenti per i commercianti. Tutto ciò sta facendo crescere il livello di allarme in città per la mancanza di sicurezza.

Il Comune ha annunciato che a breve saranno installate 80 nuove telecamere per aumentare la videosorveglianza nelle aree più sensibili.



