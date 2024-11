A Sassari i nuovi cantieri Lavoras, stanziati 1,6 milioni

Il Comune di Sassari dà il via ai nuovi cantieri del "Programma Lavoras", con cui favorire l'occupazione. Con una variazione di bilancio proposta dall'assessore Giuseppe Masala, la giunta comunale ha messo a disposizione 1,6 milioni di euro provenienti da un finanziamento regionale dedicato che saranno utilizzati per una serie di interventi accantierabili.

Fra questi ci sono 230mila euro per riqualificazione e manutenzione del verde pubblico, 161mila per manutenzione, sgombero, pulizia e sanificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comunale che risultano sfitti, i 160mila per la manutenzione degli edifici comunali, i 138mila per riqualificare siti culturali e ambientali, i 138 mila per la manutenzione dei sentieri naturalistici e i 101mila per individuare, mappare e censire la popolazione, i fabbricati, le attività economiche e le istituzioni presenti nelle aree più esposte al rischio idraulico e idrogeologico.

Il resto del finanziamento servirà per dematerializzare, indicizzare e digitalizzare le pratiche cartacee presenti nell'archivio del settore Attività produttive ed Edilizia privata (231mila euro), digitalizzare la documentazione cartacea del comando della Polizia Locale (142mila euro), monitorare e inserire i dati nei portali telematici per le procedure pubbliche (101mila euro), revisionare e ottimizzare la numerazione civica e la toponomastica cittadina (76mila euro).

"Cerchiamo di utilizzare ogni strumento possibile e ogni risorsa disponibile per far fronte a una delle principali emergenze, ossia la mancanza di lavoro", afferma il sindaco, Giuseppe Mascia.

Ora l'Aspal avvierà la selezione dei profili professionali necessari per i progetti, che il Comune affiderà a cooperative sociali di tipo B. Le proposte progettuali saranno caricate sul portale Sil Sardegna, e poi il Centro per l'impiego attiverà la selezione per permettere di eseguire le prove di idoneità delle lavoratrici e dei lavoratori da reclutare.



