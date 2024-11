Calcio: sconfitto dalla Lazio e dai rossi, il Cagliari protesta

Il Cagliari con la Lazio finisce in nove. E il club rossoblù va su tutte le furie. Niente giocatori o mister davanti al microfono al termine della gara.

Nicola dopo il triplice fischio ha parlato, in campo, solo per dire "bravi" ai giocatori risparmiati da Ayroldi.

Alla fine del match dell'Olimpico solo le parole del diesse Nereo Bonato. "Quello che ci amareggia è soprattutto la gestione dei cartellini - ha detto - Con valutazioni non equilibrate: ogni fallo nostro era punito con un giallo, questo non accadeva per la Lazio. Dopo il rigore, che di per sé dava già qualche dubbio, ci sono state le espulsioni di Mina e Adopo che hanno creato una situazione penalizzante nella gara con la Lazio e ci priveranno di due giocatori per la prossima. Per il resto complimenti alla squadra".

Tre sconfitte in tre gare. E anche tre espulsioni in tre partite. Ieri due tutte in una volta. Non succedeva dal 2019: rosso a Cacciatore e Olsen nel 2-2 di Lecce ai tempi di Maran e del Cagliari in zona Uefa. Tra i precedenti c'è la famosa gara in casa con la Roma del gol del pari di Sau, anche lì 2-2, dopo le espulsioni di Ceppitelli e Srna. Invece all'Olimpico il miracolo non è successo e il risultato è rimasto fermo sul 2-1 per i biancazzurri. Tra i precedenti c'è la famosa gara in casa con la Roma del gol del pari di Sau dopo le espulsioni di Ceppitelli e Srna.

Polemiche e proteste. Ma conta la classifica: il Cagliari, in nove, resta a nove punti, a distanza pericolosamente ravvicinata dalle ultime tre a quota otto, Monza, Venezia e Lecce. La sconfitta all'Olimpico è la terza di fila. Era già successo alla squadra di Nicola, ma poi erano arrivati il ritiro e la svolta di Parma. Ora, per evitare il record stagionale di ko, il Cagliari è costretto a fare punti con un Milan che, per quanto in crisi, ha mezzi e ambizioni per cercare in Sardegna la possibile riscossa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA