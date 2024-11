Bankitalia, l'educazione finanziaria nelle scuole e per adulti

La Banca d'Italia organizza anche in Sardegna un programma di incontri e iniziative per favorire il rafforzamento della cultura economica e finanziaria sia nelle strutture centrali, sia sul territorio.

Nell'annata 2024-25, la Banca d'Italia ha in programma la realizzazione di dieci progetti che coinvolgono sia i giovani sia gli adulti. Tra questi, il progetto "Tutti per uno, economia per tutti", è destinato alla formazione dei docenti delle scuole e ha l'obiettivo di portare l'educazione finanziaria nelle classi di tutte le scuole sarde. Sempre destinati ai più giovani sono i laboratori di edugaming proposti durante il "Mese dell'Educazione Finanziaria", questo novembre, e nel corso della "Global Money Week" che si terrà a marzo 2025. Attraverso il gioco, gli alunni potranno familiarizzare con problemi e concetti di economia e finanza, in un contesto che tiene conto anche dell'evoluzione tecnologica nel settore.

Ancora, le scuole potranno partecipare al Premio "Inventiamo una Banconota", finalizzato alla creazione di un bozzetto di una banconota immaginaria e, selezionando uno degli elaborati proposti, far partecipare alcuni studenti a una settimana di "lavoro" simulato nella Sede di Cagliari.

Nell'ambito della formazione degli adulti, la Banca d'Italia organizza incontri e seminari insieme ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Inoltre, attività di sensibilizzazione, formazione e supporto sono destinate alle associazioni del terzo settore, alle donne nel mondo del lavoro, ai piccoli e piccolissimi imprenditori, tramite le associazioni sindacali e datoriali.

Nel nuovo anno è in progettazione anche una collaborazione con l'Università di Cagliari, per una serie di incontri formativi in favore degli studenti di Scienze della formazione primaria. Si intende fornire una serie di strumenti e nozioni nell'ambito dell'educazione finanziaria che i futuri docenti potranno portare nelle scuole una volta terminato il corso di laurea.

Nell'ultimo anno, il 2023-24 il numero delle persone complessivamente raggiunte è stato superiore alle tremila unità: si tratta in particolare di alunni e studenti delle scuole, ma anche di adulti.



