Protezione civile Cagliari, nuova esercitazione in via San Paolo

Domani mattina, martedì 5 novembre, si terrà la terza esercitazione della colonna mobile della Protezione civile del comune di Cagliari. L'iniziativa, organizzata con il supporto delle associazioni di volontariato locali e sotto l'egida del progetto Anci (Associazione nazionale comuni iItaliani), si inserisce in un più ampio programma di simulazioni che sta interessando vari comuni italiani, allo scopo di testare e migliorare l'efficienza degli interventi della Protezione civile in situazioni di crisi.

La Colonna mobile, composta da un convoglio di 26 automezzi attrezzati e circa 80 operatori tra tecnici e amministrativi, partirà alle 8.45/9.00 dalla sede della Protezione civile di via Mercalli. L'arrivo è previsto per le 9.30 nell'area di via San Paolo, dove si svolgerà l'esercitazione. L'attività proseguirà fino alle ore 16, con rientro del convoglio alla base di via Mercalli.

Durante il percorso, il convoglio attraverserà diverse strade cittadine: via Mercalli, via Galvani, via Cettigne, via Costantinopoli, via Berna, via Stoccolma, via Berlino, Asse Mediano, viale Ferrara, viale Colombo, Lungomare 11 Settembre, viale La Plaia e via San Paolo. I mezzi della Colonna mobile transiteranno con luci anabbaglianti e luci blu di emergenza attive. Le auto e le moto della Polizia locale scorteranno il convoglio, aprendo e chiudendo il corteo per garantire la massima sicurezza lungo l'intero tragitto.

"Questa esercitazione, rivolta alla simulazione di una risposta tempestiva e organizzata in situazioni di emergenza, è di fondamentale importanza per il miglioramento della prontezza e dell'efficacia della Protezione civile - spiega il comune - Attraverso esercitazioni come questa, si rafforzano le capacità di intervento e coordinamento delle risorse, garantendo un supporto immediato e ben organizzato alle popolazioni colpite in caso di calamità".



