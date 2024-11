La Fondazione Mont'e Prama premiata alla Bmta di Paestum

Importante riconoscimento per la Fondazione Mont'e Prama, a cui è andato il premio "Paestum - Mario Napoli" nell'ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.

Il direttore della Bmta di Paestum, Ugo Picarelli, ha consegnato nelle mani del presidente della Fondazione Anthony Muroni, il premio "Paestum - Mario Napoli" in occasione del cinquantesimo anniversario dalla scoperta dei Giganti.

Il premio è attribuito ogni anno "a personalità e organismi che contribuiscano al dialogo interculturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione del turismo archeologico", ha detto lo stesso Picarelli.

"Siamo contenti che il lavoro della Fondazione sia stato apprezzato anche fuori dai confini della nostra isola - spiega il presidente Anthony Muroni - è un riconoscimento per il grande lavoro svolto dal cda, da tutto il personale del nostro ente, dalla Cooperativa Penisola del Sinis e dalle aziende che hanno collaborato per queste celebrazioni così importanti".

Bilancio positivo per quanto riguarda la presenza della Fondazione alla Borsa. Ogni giorno centinaia di persone hanno preso d'assalto lo stand in cui veniva distribuito materiale informativo sul patrimonio archeologico della Sardegna.



