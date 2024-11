A Cagliari riapre mercato di Is Bingias dopo lavori sicurezza

Ventotto giorni di lavori e ora si può di nuovo fare la spesa a Pirri, nel mercato di Is Bingias.

Interventi effettuati in quattro settimane: dal rifacimento della copertura alla pulizia generale. Fino alla riqualificazione dell'esterno con il murale realizzato da Giorgio Casu, l'artista che ha firmato il murale dedicato a Gigi Riva all'ingresso dell'Amsicora.

"Ringrazio i servizi coinvolti, dagli uffici della Direzione mercati ai Lavori pubblici e Attività produttive, operatori e boxisti per la collaborazione - questo il commento del sindaco Massimo Zedda, presente questa mattina alla cerimonia di riapertura della struttura -. L'amministrazione si è posta l'obiettivo di valorizzare tutti i mercati civici, e di migliorare le condizioni di chi ogni giorno li vive, dai commercianti alle cittadine e ai cittadini".

Non solo Pirri: "L'ascolto è fondamentale e con questo metodo stiamo intervenendo anche per il mercato di San Benedetto - prosegue Zedda -. Accogliendo la richiesta dei comitati, abbiamo deciso per il trasferimento nel mercato provvisorio di piazza Nazzari a gennaio, subito dopo la settimana dell'Epifania.

Contestualmente, si avvieranno anche i lavori nel nuovo mercato, con alcuni interventi in programma in questi mesi. Dopo il trasloco, si avviera il cantiere vero e proprio".

Attenzione dell'amministrazione rivolta anche agli altri mercati di Santa Chiara, via Quirra e Sant'Elia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA