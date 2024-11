Schiacciato dal camion, imprenditore muore nel sud della Sardegna

Incidente sul lavoro mortale questa mattina in un'azienda di autotrasporti nella zona industriale di Sardara, a una cinquantina di chilometri da Cagliari. Il titolare della Pusceddu Trasporti Srl, Emilio Pusceddu, 56 anni, è morto dopo essere stato travolto da un camion, rimanendo schiacciato sotto il pesante mezzo. Con lui c'era anche il figlio e un altro operaio. La tragedia è avvenuta verso le 7.30. Sul posto è giunta un'equipe medica del 118 con l'elisoccorso, ma per il 56enne non c'è stato nulla da fare. Sono in corso i rilievi dei carabinieri e dello Spresal di Cagliari per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La comunità di Villanovaforru, paese di origine di Emilio Pusceddu, l'imprenditore di 56 anni morto questa mattina in un incidente sul lavoro, è sotto choc. Il sindaco Maurizio Onnis ha annullato, in segno di lutto, la cerimonia in onore dei caduti in guerra prevista per domani.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il 56enne, titolare della ditta Pusceddu Trasporti Srl, stava facendo una manovra a bordo di un camion, avvicinandosi a un altro mezzo pesante vuoto per caricare della merce. Con lui c'erano anche il figlio e un operaio dell'azienda. Sceso dal camion, Pusceddu - per cause ancora da accertare - è stato travolto dal mezzo, ed è rimasto schiacciato.

Sul posto è giunta un'equipe medica del 118 con l'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri che, insieme con il personale dello Spresal della Asl di Cagliari, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

