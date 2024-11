Con la moto finisce contro un albero, 47enne muore a S.Teodoro

Stava percorrendo una via del centro abitato di San Teodoro, in sella alla sua moto, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada impattando contro un albero: Mauro Falconi, imprenditore 47enne originario di Fonni, è morto ieri sera al suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

L'incidente è avvenuto lungo via Karl Marx, una strada cittadina poco illuminata. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale dell'ambulanza del 118. Le condizioni di salute del motociclista si sono rivelate da subito gravi.

Falconi insieme al padre gestiva l'Hotel Bonsai a San Teodoro ed è cugino di Daniela Falconi, la sindaca di Fonni e presidente dell'Anci Sardegna. La notizia della sua morte arriva a Fonni appena tre giorni dopo il tragico incidente che ha visto coinvolti quattro giovanissimi della comunità barbaricina, i cui funerali, accompagnati dal lutto cittadino proclamato dalla sindaca, si sono svolti venerdì scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA