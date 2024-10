Tosca con grandi voci, si apre la stagione lirica del de Carolis

Punta su un capolavoro del melodramma italiano, nel centenario pucciniano, l'Ente de Carolis per dare il via alla stagione lirica autunnale. Tosca, titolo amatissimo dal grande pubblico, inaugura il cartellone al Comunale di Sassari venerdì 1 novembre alle 20.30, con repliche il 3 e il 5.

C'è attesa per la prima, con un cast vocale di prim'ordine. A interpretare Floria Tosca sarà la bella voce del soprano Marta Mari, ritorno a Sassari invece per il rinomato baritono sardo Marco Caria, nel ruolo di Scarpia. Cavaradossi è affidato al tenore OtarJorjikia, quello del Sagrestano al basso Andrea Porta. Completano il cast il basso Tiziano Rosati (Angelotti), il tenore Nicolas Resinelli (Spoletta) e il basso Michael Zeni (Sciarrone). A dirigere l'Orchestra del de Carolis sarà l'esperto Gianluca Martinenghi.

Firma importante per la regia, Renato Bonajuto, assistente Siria Colella. Il coro del de Carolis è preparato da Francesca Tosi, le voci bianche curate da Salvatore Rizzu. "Stiamo lavorando senza sosta in questi giorni - sottolinea il regista - per una produzione forte di un cast eccezionale, dei bellissimi costumi di Artemio Cabassi e di una scenografia di grande efficacia curata da Danilo Coppola, resa ancora più preziosa dal lavoro del grande Giovanni Gasparro". I dipinti di Gasparro sono infatti presenti in diverse scene dell'opera.



