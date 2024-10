Maltempo Sardegna, decine di amici cercano il 41enne disperso

Ci sono anche decine di volontari, questa mattina, a Siliqua per partecipare al quinto giorno di ricerche di Davide Manca, il velista cagliaritano di 41 anni, appassionato di fuoristrada, disperso nell'area di Monte Arcosu, nel sud Sardegna, durante il nubifragio di sabato notte che ha devastato la zona. In tanti hanno raccolto l'appello lanciato dal gruppo Off-road Sud Sardinia sui social network per cercare il loro amico e questa mattina sono arrivati a Monte Arcosu.

In zona ci sono già 20 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti dalle stazioni di Cagliari, Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Sassari, tra cui gli specialisti di "soccorso in forra", coadiuvati dal centro di coordinamento mobile, il mezzo dotato delle tecnologie a supporto della ricerca, che oggi è posizionato nei pressi della diga Medau Zirimilis. Presenti poi le squadre dei vigili del fuoco con i Nuclei alpino fluviale, unità cinofile, droni e gli specialisti delle telecomunicazioni e i volontari della Protezione Civile.

Tutta l'area del rio Camboni fino alla diga di Medau Zirimilis dove nei giorni scorsi sono stati trovati i rottami della Jeep Wrangler, a bordo della quale viaggiava il 41enne che cercava di raggiungere il rifugio dell'Oasi del Wwf quando è stato trascinato via dall'acqua, e un maglione che forse apparteneva allo sportivo cagliaritano, sarà passata palmo a palmo. Alcune aree, però, sono difficili da raggiungere tanto che personale del soccorso alpino e dei vigili del fuoco viene trasportato in elicottero.



