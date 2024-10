Basket: vittoria e qualificazione in Europe cup per la Dinamo

Quinta vittoria su cinque gare e qualificazione al secondo turno con una giornata di anticipo per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che ieri sera al PalaSerradimigni ha sconfitto per 88-71 Lisbona.

Una vittoria scontata, vista la differenza di valori in campo fra le due squadre, ma che per i sassaresi fa comunque morale in vista della difficile partita di domenica in campionato a Tortona.

"Prendiamo questa partita come un allenamento, sappiamo che dobbiamo lavorare duramente in palestra per migliorare i nostri limiti. Sicuramente andando avanti anche in questa competizione troveremo squadre molto competitive. Sta a noi crescere ed essere molto più consistenti", ha commentato il coach della Dinamo, Nenad Markovic, a fine gara.

La partita contro Lisbona non ha avuto praticamente storia, con i padroni di casa che, pur dando ampio spazio alle seconde linee, hanno dominato dall'inizio alla fine.

Piccola preoccupazione per il centro statunitense Renfro, tenuto prudentemente in panchina per un fastidio muscolare.

Markovic non lo ha mandato in campo per dargli il tempo di recuperare e non mettere a rischio la sua presenza nella sfida di domenica pomeriggio.

Buona prova per Tambone, in ripresa dopo le ultime opache prestazioni, con 17 punti e 3 assist, e il play Bibbins, (13 punti e 4 assist) a conferma del buon momento di forma.



