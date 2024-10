Rubano cassa Banco di Sardegna Trinità d'Agultu, ladri in fuga

Niente soldi. Neanche un centesimo era custodito all'interno della cassa conta soldi che questa notte dei ladri hanno sradicato dal bancomat della filiale del Banco di Sardegna di via Sassari a Trinità d'Agultu. Il bottino per i malviventi, almeno tre persone a volto coperto, che tra le 3 e le 4 del mattino hanno divelto la cassa utilizzando una Fiat Panda rubata, è pari a zero. Il gruppo è fuggito a piedi e a mani vuote dalla strada del centro della cittadina gallurese, lasciando in mezzo alla carreggiata l'auto alla quale poco prima avevano legato delle cinghie per fare leva ed asportare il bancomat. Probabilmente ad aspettare i malviventi al di fuori del centro abitato si trovava un'altra vettura, pare una Giulietta, sulla quale sarebbero stati visti sfrecciare ed allontanarsi.

I Carabinieri giunti sul posto stanno portando avanti le indagini dopo aver transennato la zona. Passeranno al vaglio degli investigatori anche i filmati delle numerose telecamere di video sorveglianza installate nella zona vicino al Banco di Sardegna.

Stando ai primi accertamenti delle forze dell'ordine, poco prima del furto a Trinità d'Agultu lo stesso gruppo di ladri avrebbe provato il colpo nel bancomat di un'altra filiale del Banco di Sardegna, questa volta a Tissi, sempre nel sassarese. La tecnica per entrare in possesso della cassa è stata la stessa: alcune cinghie legate alla Panda. Ma a Tissi l'operazione non è riuscita perché le corde utilizzate erano troppo corte. Così la banda si sarebbe diretta a Trinità d'Agultu dove invece lo scasso è riuscito.

Potrebbe trattarsi dello stesso gruppo di malviventi che lo scorso 28 ottobre ha compiuto un furto nel supermarket Tuttigiorni, nella zona industriale Predda Niedda a Sassari: la tecnica usata è molto simile. Anche i questo caso, i ladri sarebbero entrati in azione intorno alle 4 del mattino, sfondato la vetrata del market prima con un Fiat Doblò usato come ariete, poi a colpi di mazza e riuscendo a raggiungere la cassaforte che conteneva diverse migliaia di euro, incasso del fine settimana appena trascorso.



