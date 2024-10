Missione di protezione per tartarughe marine sbarca in Sardegna

Le coste italiane, oltre ad essere amate dai vacanzieri di tutto il mondo, rappresentano un rifugio prezioso per le tartarughe come la Caretta Caretta. Ogni anno, infatti, molte di loro scelgono le spiagge italiane, in particolare quelle più incontaminate, per deporre le loro uova.

A causa del riscaldamento dei mari le tartarughe si spingono sempre più a Nord per deporre le loro uova e il numero di nidificazioni in Italia è in costante aumento. L'estate 2024 ha visto infatti 500 nidi deposti lungo tutto il litorale italiano.

Tra le regioni maggiormente scelte dalle tartarughe la Sardegna rappresenta un nuovo habitat e dove quest'anno sono stati registrati ben sette nidi. Tuttavia, queste creature affascinanti affrontano numerose minacce, tra cui la pressione antropica, l'inquinamento da plastica, la pesca accidentale e il cambiamento climatico.

Sea Shepherd Italia ha così deciso di espandere anche in Sardegna il progetto Jairo, la sua campagna per la difesa e la conservazione delle tartarughe marine Caretta Caretta nel Mediterraneo nata nel 2017. Grazie al contributo di Bper Banca e Banco di Sardegna, è stato infatti possibile ampliare le attività di conservazione di questa specie lungo le coste dell'Isola, dove l'attività di Jairo non si era mai svolta.

"Siamo entusiasti di poter estendere il Progetto Jairo alla Sardegna, una regione di straordinaria bellezza e importanza per la biodiversità marina", dichiara Andrea Morello, presidente di Sea Shepherd Italia. "Bper Banca sostiene con convinzione il progetto Jairo - osserva Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di Bper Banca - Jairo rappresenta, infatti, un'azione concreta a beneficio dell'habitat acquatico, con riflessi positivi sulla salute complessiva dei nostri mari".

"Per il Banco di Sardegna - sostiene Emanuela Cambuli, responsabile Communication del Banco di Sardegna - la partnership con Sea Shepherd ci consente di portare e sostenere nell'Isola un'iniziativa fortemente orientata alla salvaguardia dell'ambiente, con l'obiettivo di lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni".



