Minaccia infermieri del pronto soccorso a Cagliari, denunciato

Ha inveito contro infermieri e guardie giurate del pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove era stato trasportato dal 118 privo di sensi. Un uomo di 47 anni, detenuto della casa di reclusione di Isili e attualmente in permesso premio, è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto ieri a mezzanotte. L'uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso ma una volta risvegliato, in evidente agitazione dovuta probabilmente all'eccesso di alcol e stupefacenti, ha iniziato a inveire contro infermieri e guardia giurate. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cagliari che hanno bloccato il 47enne mentre ancora minacciava vigilantes e personale dell'ospedale. Il detenuto è stato portato in caserma e poi, visto che il suo stato di agitazione non cessava, è stato riportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Per lui è scattata la denuncia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA