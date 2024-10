Gigantesco rogo devasta autodemolizione a Carbonia

Un devastante rogo si è sviluppato durante la notte all'interno di una ditta di autodemolizioni in via Nazionale a Carbonia. Le fiamme, le cui cause non sono state accertate, hanno si sono velocemente propagate avvolgendo circa 80 veicoli rottamati che si trovavano all'interno. Si è alzata in cielo una fitta coltre di fumo ben visibile da diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Carbonia e Iglesias che hanno lavorato circa tre ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri che si stanno occupando di ricostruire le cause del rogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA