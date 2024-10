Si stringe sul percorso ferroviario tra scalo Alghero e Sassari

Si stringe sul progetto di collegamento ferroviario con l'aeroporto di Alghero, che sarà realizzato con fondi del Pnrr altre risorse (quasi 300 milioni di euro). Prevede il collegamento dello scalo aeroportuale di Fertilia con la rete ferroviaria gestita da Arst, tra il centro abitato di Alghero e quelli di Sassari e Sorso. Nel progetto è prevista la realizzazione di una nuova stazione a Mamuntanas, la costruzione e l'introduzione di otto treni alimentati a idrogeno e di una centrale di produzione di idrogeno verde mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici destinati all'autoconsumo.

"Il sindaco e tutta l'amministrazione Comunale di Alghero ci hanno chiesto un incontro con i cittadini affinché potessero esprimere il proprio pensiero sul progetto - dice l'assessora dei Trasporti Barbara Manca - La partecipazione è stata molto numerosa ed è un fatto sicuramente positivo. Sapevamo che in passato erano state espresse, da parte di comitati e cittadini, alcune perplessità su determinati dettagli del progetto e abbiamo accettato molto volentieri l'invito del sindaco Raimondo Cacciotto di prorogare per un mese la data ultima in cui sarà possibile presentare osservazioni e integrazioni. Ora i diretti interessati hanno la possibilità di avanzare le proprie legittime richieste così che il progetto raccolga la massima condivisione e approvazione da parte di tutti".

"La domanda che ci dobbiamo porre arrivati a questo punto è tanto semplice quanto fondamentale - conclude l'assessora - vogliamo collegare l'aeroporto di Alghero con i principali centri abitati della zona mediante la realizzazione di un'infrastruttura ferroviaria ecosostenibile e non inquinante? Oggi il Riviera del Corallo è uno dei pochi aeroporti italiani che non si può raggiungere in treno".



