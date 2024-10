Minaccia di far esplodere bombola per avere soldi, arrestato

Minaccia di far esplodere una bombola del gas per estorcere del denaro alla madre: arrestato un 34enne a Cagliari.

I carabinieri della Stazione di Villanova, con il supporto del Radiomobile, sono intervenuti in centro dopo l'allarme lanciato dalla donna. L'arrivo dei militari ha consentito di evitare il peggio. Dopo l'intervento e superato il momento critico, la madre ha deciso di formalizzare una querela contro il figlio: la 52enne ha raccontato ai carabinieri di essere stata vittima di minacce e tentativi di estorsione già in altre occasioni.

Il 34enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasferito in carcere a Uta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA