Al via nuova continuità aerea Sardegna-Penisola, durerà un anno

Domenica 27 ottobre parte la nuova continuità territoriale in Sardegna. Gli oneri di servizio pubblico, in attesa del nuovo modello che sarà disegnato dalla giunta Todde in carica da febbraio, si basa sullo schema del decreto ministeriale precedente e prevede una durata di un anno, sino al 25 ottobre 2025.

A fare la parte del leone tra i vettori che si sono aggiudicati la gara c'è Aeroitalia che collegherà Cagliari con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. La nuova compagnia italiana opererà anche su Olbia per i voli da e per Linate, mentre la tratta Olbia-Fiumicino sarà co-gestita con Volotea, i due vettori si divideranno il servizio senza compensazioni economiche.

Ita Airways, che sotto la bandiera di Alitalia ha sempre collegato con la continuità territoriale la Sardegna ai principali aeroporti della penisola, si è invece aggiudicata le rotte agevolate dello scalo di Alghero Riviera del Corallo per Roma Fiumicino e Milano Linate. Non senza polemiche: la scelta del primo volo di andata da Alghero a Milano alle 8.55 è stata criticata dal territorio, con la presa di posizione dei sindaci della Rete metropolitana di Sassari, e dal centrodestra, che ha sollecitato la Regione a trovare una soluzione sul numero di voli "che passano da tre a due (al minimo di quanto previsto dal decreto del ministero" e sugli orari, "del tutto inidonei a soddisfare le esigenze di spostamento in giornata per esigenze di studio, lavoro o motivi sanitari". Su questo la titolare dei Trasporti Barbara Manca ha spiegato che l'assessorato è "al lavoro per trovare insieme una soluzione più in linea con le necessità dei passeggeri e conveniente per il vettore".

Nel frattempo Ita, che sino a sabato potrebbe rientrare in gioco anche per le tratte di Cagliari e Olbia presentando la richiesta di effettuare i collegamenti senza compensazioni economiche, torna in Sardegna passando per Alghero, dopo aver perso gli storici collegamenti su Cagliari a fronte dei ribassi d'asta dal 77% all'85% presentati da Aeroitalia. Quest'ultima compagnia, per potenziare l'attività con gli oneri di servizio pubblico, ha deciso di sospendere sino a marzo 2025 i voli da e per la Romania e avere, così, a disposizione più velivoli della sua flotta composta da 9 Boeing 737-800, un Boeing 737-700 e 2 ATR 72-600 (dati presenti sul suo portale).

Le agevolazioni riguardano i residenti in Sardegna e alcune categoria equiparate: i giovani dai 2 ai 21 anni, gli studenti universitari nella fascia 18-26 anni, gli over 70, i disabili e i non residenti che viaggiano per lavoro. Per tutti la tariffa varia dai 65 euro per un Cagliari o Alghero-Roma agli 80 euro per un Olbia-Milano (oneri e tasse escluse).

"Il servizio di continuità territoriale che partirà domenica 27 ottobre e che durerà un anno garantirà, ancora una volta, il diritto alla mobilità dei cittadini sardi. Lo farà con tariffe controllate e con tutta una serie di servizi che consentiranno ai passeggeri di raggiungere la Penisola in modo il più agevole possibile - dice all'ANSA l'assessora Manca - Ora stiamo mettendo tutte le nostre competenze e i nostri sforzi per costruire insieme agli enti preposti un decreto ministeriale capace di dare gambe a un bando pluriennale efficace e meglio rispondente ai bisogni di trasporto aereo non solo dei cittadini sardi. Il tutto accompagnato da strumenti complementari, come gli aiuti sociali, che siano in grado di completare l'offerta di mobilità agevolata verso tutto lo spazio economico europeo".





