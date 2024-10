A Oristano la più antica famiglia di orafi artigiani in Sardegna

La più antica e longeva famiglia di orafi artigiani della Sardegna, e forse anche d'Italia, è a Oristano. La bottega è in via Figoli, ora al lavoro ci sono Nanni e Pierluigi Rocca. Ma dietro di loro ci sono sei generazioni di maestri filigranisti. L'abito tradizionale delle cerimonie indossato dalle donne sarde è sempre accompagnato da importanti monili in oro e argento. E la famiglia Rocca è depositaria fin dal 1700 dei modelli distintivi delle collane, delle spille, dei bottoni e delle "ganciarie" (antichissimi ornamenti funzionali alla chiusura posteriore delle gonne) riprodotti con tecniche arcaiche di modellazione e incastonatura e soprattutto di fusione negli stampi creati dai bianchissimi ossi di seppia.

Nel laboratorio orafo di Giovanni Rocca, da oltre 30 anni si producono gioielli in oro e argento, pezzi unici realizzati interamente a mano da Nanni e Pierluigi Rocca. I gioielli sono ispirati alla tradizione e si chiamano "ispuligadentes", "canzos de prata", "guttones" e "guttonedos", "aneddos lados" e "aneddos a perlinas", "pendilinzones" e "nuscheras", "orechinas", "rosarios", "sebezes" e "puleos", oggetti di devozione, d'ornamento, amuleti nati da un'arte paziente e raffinata.

Frutto della ricerca sul territorio, sono le riproduzioni archeologiche e le rivisitazioni che fanno parte della collezione "Ori di Tharros". Anche due mostre itineranti: una, Prendas contra s'ogu malu" è dedicata agli amuleti. Ed è il frutto di una ricerca storica alimentata da studiosi, scrittori ed antropologi. La mostra, viene esposta unicamente a scopo culturale e di divulgazione di un patrimonio isolano da preservare e i gioielli esposti non sono in vendita.

Sono stati realizzati da Giovanni Rocca, rosari per il Papa Giovanni Paolo II, per il Presidente emerito della Repubblica Ciampi e per alte personalità politiche e dello spettacolo europeo. La tradizione di Giovanni continua ancora oggi attraverso il figlio, maestro orafo e ricercatore storico Pierluigi. Nel suo laboratorio di Oristano, dove vivono, riproducono, rielaborano, reinventano i motivi della tradizione sarda. Confartigianato Imprese Oristano e i maestri orafi artigiani oristanesi Nanni e Pierluigi Rocca sono anche i protagonisti della puntata di "Linea Verde Start", la trasmissione televisiva condotta da Federico Quaranta in onda il sabato su Rai1.



