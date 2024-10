Niente superstar, a Cagliari Capodanno diffuso aperto a sponsor

Niente superstar per Capodanno a Cagliari. Ma sarà una festa diffusa con palchi in quattro piazze: Yenne, San Giacomo, Garibaldi e Bastione Santa Croce.

Via Roma off limits: sono ancora in corso i lavori di riqualificazione. Il clou sarà davanti alla statua di Carlo Felice con un'artista di fama nazionale o internazionale che negli ultimi cinque anni si sia esibito almeno in uno stadio con 15mila presenze. Artisti sardi sugli altri palchi.

Il budget è di circa 300mila euro più 60mila per la promozione. C'è il cofinanziamento della Regione. Ma la novità di quest'anno è l'apertura agli sponsor che potranno arricchire l'offerta con altre proposte. Per il sindaco Massimo Zedda, Capodanno diffuso non solo nello spazio ma anche nel tempo con diversi eventi prima e dopo la notte di San Silvestro.

"Più piazze consentono di scegliere anche il genere musicale - ha spiegato il primo cittadino in conferenza stampa - Penso che il concerto della star possa essere ospitato in spazi diversi dalle piazze, magari al Molo Rinascita ma occorre parlarne con l'Autorità portuale, e in un altro periodo, non a Capodanno: per un big occorre una programmazione mirata". Quanto alla spesa ridotta, Zedda ha chiarito: "È importante spalmare le risorse per tutti i mesi dell'anno".

I preparativi iniziano ora con la pubblicazione del bando.

"Sono preeviste attività lungo le vie commerciali del centro con iniziative di intrattenimento e animazione, soprattutto musicale, in acustico - ha sottolineato l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe - È andato a buon fine anche il bando sulle luminarie, stiamo ultimando gli adempimenti burocratici: le strade sono quelle che erano state indicate nel bando, ma stiamo valutando un ampliamento con integrazioni anche in altre strade della città".



