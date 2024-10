Basket: la Dinamo brilla in Europe cup, Dnipro sconfitto 94-62

La Dinamo Banco di Sardegna ha superato ieri sera al PalaSerradimigni Dnipro con il punteggio di 94-62 e prosegue la sua marcia a punteggio pieno in Europe cup, dove ha inanellato tre vittorie in tre partite.

Gli ucraini si sono confermati a Sassari una squadra di caratura modesta e i ragazzi di Markovic ne hanno approfittato per perfezionare gli schemi, rinforzare il morale e far mettere minuti nelle gambe dei giocatori che finora hanno avuto meno spazio.

Una fiducia ripagata dai ragazzi della panchina, primo fra tutti l'ala Giovanni Veronesi, che con 23 punti a referto ha messo in mostra le sue caratteristiche da tiratore. Bene anche Tambone, rientrato dall'infortunio e segnali di miglioramento anche da Udom (8 punti) e Vincini.

La gara contro Dnipro non è mai stata in discussione, la Dinamo ha condotto dal primo all'ultimo minuto dominando gli avversari in tutti i settori del campo.

Domani sera alle 20.30 si torna sul parquet del PalaSerradimigni, ancora contro Dnipro per fare un altro passo verso la qualificazione alla prossima fase di Europe cup e per prepararsi al meglio per la sfida di domenica di LbA, ancora fra le mura amiche, contro la capolista Trento.



