Nuovi investimenti della nautica nel distretto Cipnes di Olbia

Il cluster nautico del distretto produttivo del Cipnes Gallura, che contava 85 aziende su 620 totali, rappresentando il primo settore con una quota del 13,7%, ha visto in questi giorni l'arrivo di altre cinque aziende che nel 2024 realizzeranno nuovi investimenti nell'area del golfo di Olbia, destinata esclusivamente alla nautica.

Un vecchio capannone in disuso a Cala Saccaia verrà riconvertito dall'azienda Maxitender srl del gruppo Sacs Tecnorib, specializzata nella costruzione di maxi rib di lusso e licenziataria dei marchi Pirelli e PZero for Speedboats.

L'investimento, che copre 1,6 ettari con quattromila metri quadri di strutture destinate alla produzione di imbarcazioni pneumatiche fino a 24 metri e all'apertura di un'Academy per la formazione di tecnici specializzati nella nautica, darà lavoro a quindici persone. Valore complessivo del progetto Maxitender: 12 milioni di euro.

A Cala Cocciani, invece, l'ex stabilimento Bigi per l'allevamento dei mitili verrà riconvertito in un cantiere dedicato al refitting di imbarcazioni fino a 40 metri della società Elicapital, con un investimento di 2,2 milioni di euro.

Ha scelto il golfo di Olbia anche la società Costruzioni Marittime ed Edili Fundoni & Mela srl specializzata nel campo dei lavori marittimi. Il suo investimento in Gallura, pari a un milione di euro, prevede la costruzione di un deposito per mezzi e attrezzature destinate a opere marittime edili e subacquee.

Inoltre verrà acquistata una imbarcazione rimorchio dotata delle tecnologie per le operazioni di disinquinamento degli specchi acquei interessati da perdite di carburante.

Riparazione e manutenzione dei motori marini e delle imbarcazioni da diporto: è il settore in cui è attiva la società Mp Service srl, che con un investimento di 820 mila euro vuole ampliare l'offerta dei suoi servizi e guarda verso i superyacht a cui darà assistenza ai motori di propulsione e ai gruppi elettrogeni. Sono sempre i superyacht al centro del lavoro di Nautica Assistance, società specializzata nell'assistenza in Costa Smeralda e a livello internazionale. A Olbia ha programmato la riconversione di un capannone di duemila metri quadri per un investimento di 3,8 milioni di euro, impiegato per la creazione di una struttura a supporto della nautica e della vendita di ricambi e accessori. Anche Nautica Assistance ha pianificato la creazione di un'Academy per la formazione di professionisti nel settore nautico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA