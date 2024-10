Maddalena Spanu seconda alla tappa mondiale WingFoil a Cagliari

Polonia (uomini) e Francia (donne) si aggiudicano i titoli della penultima tappa del campionato mondiale WingFoil Racing di Cagliari. Ma brilla l'atleta di casa Maddalena Spanu, del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, che si è classifica al secondo posto davanti alla spagnola Nia Suarez, mentre conquista il primo gradino del podio la francese Manon Pianazza.

Tra gli uomini spicca il terzo posto dell'azzurro Francesco Cappuzzo (Asd Reef), nella gara vinta dal polacco Kamil Manowiecki; secondo il francese Mathis Ghio.

Per quanto riguarda la classifica generale, valida per decretare il vincitore del Mondiale WingFoil Racing, bisognerà aspettare l'ultima tappa in programma in Brasile dal 3 al 7 dicembre. Al momento Maddalena Spanu è al secondo posto overall distaccata di pochi punti dalla spagnola Nia Suardiaz.

La tappa sarda del Mondiale è stata caratterizzata da condizioni meteo varie, su cinque giorni è stato possibile portare a termine 10 prove condensate in due sole giornate.

L'evento si era aperto in salita per Maddalena Spanu che nel primo giorno di regate nel Golfo degli Angeli, il 16 ottobre, nelle due prove svolte ha registrato un terzo e un settimo posto, quest'ultimo causato da un sacchetto di plastica che si è impigliato nel foil, ritardando il rientro in gara. Risultati che sono rimasti invariati a conclusione del giorno seguente quando sono state annullate le ulteriori due prove di giornata, a causa del vento troppo leggero. Sempre per mancanza di vento, il terzo giorno, dopo una lunga attesa a terra, intorno alle 16.30 è stato issato il segnalamento AP over A per comunicare che non si sarebbero potute svolgere le regate.

L'atleta Young Azzurra è scesa in acqua il penultimo giorno pronta a dare il massimo per scalare la classifica provvisoria, dove in quel momento si trovava in sesta posizione in una flotta di 20 atlete. Con determinazione e concentrazione ha infilato tre vittorie consecutive, prima di rientrare in acqua per la seconda sessione di regate. Nel pomeriggio è stato possibile completare tutte le 5 prove in programma, Spanu ha chiuso la giornata con un'altra vittoria che si è sommata ai seguenti parziali 3-5-2-5, sino al secondo posto finale. "Sono felice di questo risultato - commenta - certamente l'obiettivo era la vittoria ma considerate tutte le variabili che hanno caratterizzato questa tappa mi ritengo soddisfatta di come ho reagito e affrontato la competizione".

"E' la conclusione di un lungo mese di regate con estrema soddisfazione - afferma Corrado Fara, presidente della III Zona Fiv - ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questi eventi, in particolar modo il coordinatore Mirco Babini".

"E' stato un mese intenso e di importante per la vela, quello vissuto a Cagliari con Sardinia Sailing Cup - dichiara il coordinatore di Sardinia Sailing Cup Mirco Babini - prima con il Campionato Italiano Classi Olimpiche Edison Next 2024, poi con l'iQFOiL European Championship 2024 e ora con la fantastica conclusione del WingFoil Racing World Cup Sardinia. Ma non è finita qui, perché dal 24 al 26 novembre, Cagliari ospiterà l'ultimo importante appuntamento della Sardinia Sailing Cup 2024, l'International Development Programme, dedicato alla Para Sailing con un ricco programma internazionale".



