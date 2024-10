Con l'apecar travolse e uccise 16enne in scooter, arrestato

Arresti domiciliari per l'uomo che la notte del 25 settembre scorso alla periferia di Alghero, alla guida della sua Ape Piaggio, si scontrò con lo scooter del 16enne Christian Martinez, uccidendolo sul colpo. Il conducente, indagato per omicidio stradale, guidava ubriaco e senza patentino. Lo hanno accertato le indagini dei carabinieri della Compagnia di Alghero, coordinate dalla Procura di Sassari: il patentino era scaduto nel 2017 e non era mai stato rinnovato, mentre il tasso alcolemico riscontrato subito dopo l'incidente era quattro volte superiore al limite massimo consentito.

Secondo gli accertamenti dei militari, l'Ape mentre percorreva la strada vicinale Ungias, nell'affrontare una leggera curva, ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con lo scooter del ragazzo. Il gip del tribunale di Sassari ha emesso quindi l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

