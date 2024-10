Arieddas e Abbamele le migliori trattorie per il Gambero Rosso

Settanta indirizzi tra insegne recensite e segnalate, tra cui 13 trattorie, otto bistrot, due griglierie, due etnici e un wine bar, 16 i debutti. Sono i numeri della Sardegna nella guida 2025 dei Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso.

La grande novità riguarda le trattorie: salgono a due quelle che hanno conquistato i Tre Gamberi, il massimo riconoscimento.

Si tratta di Arieddas, ristorante in house della cantina Su'entu di Sanluri, già segnalato nella guida nel primo anno di apertura, e Osteria Abbamele a Mamoiada, che ottiene anche la menzione speciale per la carta dei vini.

Esultano gli chef dei due locali. "E' un riconoscimento che ci spinge a impegnarci ancora di più in quel percorso di valorizzazione dei produttori, attraverso i quali riusciamo a raccontare la Marmilla a tavola", commenta Francesco Vitale di Arieddas. "I Tre Gamberi - fa eco Mauro Ladu di Abbamele - gratificano il nostro lavoro dopo quattro anni di sacrifico e impegno per presentare i sapori e i saperi della Barbagia". Due Gamberi sono invece andati a La Rosa dei Venti di Sennariolo e La Locanda dei Buoni e Cattivi a Cagliari.

La Sardegna del mangiar bene si fa poi apprezzare con 21 Due Forchette. I punteggi più alti li hanno conquistati Terra di Palazzo Tirso e Luigi Pomata, entrambi a Cagliari, seguono lo stellato Fradis Minoris di Pula - riconfermata anche la Forchetta Verde -, stesso punteggio per un altro stellato, Fuoco Sacro del Petra Segreta Resort a San Pantaleo e, novità, da Thomas a Santa Teresa Gallura.

Ancora: 81 punti per I sarti del gusto e Josto a Cagliari, La Saletta e Rafel ad Alghero, Da Nicolò a Carloforte e Il Mattacchione a Olbia; 80 per Mema a Pula, Arke a Quartu Sant' Elena, La Spigola a Golfo Aranci, Da Andrea, Al tonno di corsa, tutti a Carloforte, Sa Cardiga e Su Schironi a Capoterra, Amano - anche premio speciale qualità prezzo - e Chiaroscuro a Cagliari, Musciora ad Alghero.

"Le Tre Forchette conquistate in passato da Roberto Petza - sottolinea Giuseppe Carrus, del Gambero Rosso - restano ancora una meta da raggiungere per l'Isola, che esce comunque a testa alta dalla nuova edizione della guida, sempre più attenta a progetti, temi e idee di ristorazione".

