Weekend di benessere con la 3/a edizione del Felix Yoga Festival

Un weekend di yoga, benessere e natura. Due giorni di incontro e scambio tra maestri, semplici appassionati e chiunque sia alla ricerca di equilibrio e connessione con la natura: torna per il terzo anno consecutivo il Felix Yoga Festival la manifestazione organizzata da Felix Hotels in Ogliastra, al Galanias Hotel & Retreat di Bari Sardo (Nuoro).

Nelle due giornate del 26 e 27 ottobre 2024 si alterneranno, oltre alle lezioni con i maestri, momenti di convivialità, un concerto dopo la cena del sabato e una passeggiata con meditazione nella natura.

Un programma che accompagnerà con la felicità dello scambio e della conoscenza quindici pratiche guidate da maestre e maestri che propongono Vinyasa Yoga, Hatha Yoga, Nia, Pilates Yoga Fusion, Pranayama e Chakra Sounds.

Il Felix Yoga Festival è aperto sia a coloro che già praticano yoga, sia a chi non si è mai avvicinato a queste pratiche, ma ha la curiosità di provare una nuova esperienza, prendendosi il tempo di un weekend all'insegna della felicità del corpo e dell'anima.

Il Festival quest'anno si apre anche alle famiglie con bambini: per la prima volta ci sarà una pratica dedicata ai più piccoli, domenica 27 ottobre alle 17. Accompagnati da un genitore, i piccoli aspiranti yogi potranno vivere una nuova esperienza che rimarrà nei loro ricordi arricchendo il loro percorso di crescita personale.

Il programma offre un calendario di attività da sabato 26 ottobre alle 15:30 a domenica 27 ottobre alle 18 circa. Al Festival si può partecipare sia con ingressi alle giornate singole (con una quota che include la colazione), sia con il soggiorno di una notte in pensione completa, più un pranzo e l'accesso a tutte le attività.



