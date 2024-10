Al via lavori di ripristino punti luce nel Parco di Terramaini

Prenderanno il via lunedì 21 ottobre i lavori di ripristino dell'illuminazione del Parco di Terramaini che saranno svolti dai tecnici dell'impresa appaltatrice dell'area verde.

Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari ha provveduto a delimitare e interdire al transito parte del sentiero perdonale del Parco, in prossimità dell'ingresso principale con indicazioni segnaletiche in loco.

Il provvedimento si è reso necessario a causa del malfunzionamento di diversi punti luce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA