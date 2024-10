Promo Autunno apre i battenti, 150 aziende in vetrina

Promo Autunno, la fiera che mette in vetrina oltre 150 aziende della Sardegna, ha aperto i battenti stamattina a Sassari, negli spazi di Promocamera. A tagliare il nastro inaugurale della sesta edizione è stato il patron Claudio Rotunno, affiancato dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia.

"Abbiamo appena inaugurato la sesta edizione della fiera, siamo molto felici e soddisfatti di quanto siamo riusciti a realizzare, centocinquanta aziende su trecento stand venduti, abbiamo una presenza importante della Camera di Commercio, della Regione e del Comune di Sassari, che ci sostengono, e devo dire che tutto procede per il meglio. Aspettiamo per domani la madrina Taylor Mega", ha commentato Rotunno.

L'arrivo dell'influencer, molto atteso dai fan, è previsto per domattina alle 11,30.

Intanto già stamattina i visitatori hanno già invaso i corridoi della fiera, organizzata secondo un allestimento diventato marchio di fabbrica: fino a domenica nei tre settori Silver, Gold e Platinum, spalmati su 8mila metri quadri, trovano spazio tutti i comparti istituzionali e commerciali, i centri bellezza e gli acconciatori, gioielleria e fashion, agroalimentare e artigianale, arredo, design e quindi industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, tecnologia, settore auto, fotovoltaico, energia e altro.

Il settore Platinum ospita tra gli altri lo Spazio Camera, un grande stand interamente a cura della Camera di commercio di Sassari, con servizi per le aziende, eventi e convention con relatori di livello nazionale.



