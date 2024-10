Grazia Deledda, Calvino e Sebastiano Satta in stagione Akróama

La rilettura dei grandi classici, ma anche arte, suoni, storie e fiabe della tradizione, personaggi e vicende amati dai più piccoli. La compagnia Akròama - direttore artistico Lelio Lecis - annuncia le rassegne "Famiglie a teatro" e "La stagione di teatro contemporaneo".

Due cartelloni in programma dal 27 ottobre al febbraio 2025.

La stagione del teatro contemporaneo, in tutto otto rappresentazioni, si apre il 6 novembre, repliche fino al 9, con la "prima" assoluta della compagnia Akròama: "Paese del vento" di Lelio Lecis, "una mia rilettura del romanzo di Grazia Deledda, una sorta di autobiografia molto romantica", ha sottolineato il direttore artistico.

Dal 13 al 16 novembre in scena il capolavoro di Salvatore Satta, "Il Giorno del giudizio" con Sardegna Teatro, regia e scrittura di Marco Spiga. Dal 20 al 23 sale sul palco la compagnia Teatri di Vita in "Ridi, piangi, ti ecciti" di Alessio Genchi e Innocenzo Capriuoli. Si prosegue con il Teatro Impossibile, dal 4 al 7 dicembre, in "Mammasantissima"di Emanuela Lai e Elio Turno Arthemalle.

Dall'11 al 14 dicembre, il Teatro Libero Palermo in "Il visconte dimezzato" di Italo Calvino, regia Luca Mazzone. Dal 22 al 25 gennaio, con la produzione della Scuola d'arte drammatica si riparte con "Il gatto in tasca" di Georges Feydeau, regia Marta Proietti Orzella. Dal 5 all'8 febbraio la compagnia Teatro d'Inverno propone "Venere in pelliccia" di David Ives, regia Aaron Gonzalez e Giuseppe Ligios. La stagione si chiude con una produzione Akròama: "Come vent'anni fa" di Lelio Lecis, dal 19 al 22 febbraio.

Sono cinque, invece, gli spettacoli per i più piccoli, dal 27 ottobre al 18 dicembre. Gli appuntamenti saranno preceduti da "C'era una volta Esopo", storie e racconti con Elisabetta Podda.

A dare il la a "Famiglie a teatro" il 27 ottobre alle 17 "Il ghiandabosco" di Artisti fuori posto, regia di Alessandro Redegoso. Il 10 e 17 novembre Teatro Instabile propone "Biancaneve musical", regia di Aldo Sicurella. Il 24 Teatro Scientifico in scena con "Cuor di smeraldo", regia di Isabella Caserta. L'1 e 8 dicembre Abaco Teatro sarà sul palco con "Aladino e Sherazade", testo e regia di Rosalba Piras. Il 15 si chiude con Actores Alidos in "Rime allo sbando" di Pino Costalunga.



