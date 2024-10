Basket: la Dinamo Sassari cerca il colpo a Brescia

L'impresa è di quelle impossibili, ma la Dinamo Banco di Sardegna Sassari domenica a Brescia cercherà di portare a casa la vittoria, per allungare la serie positiva di tre vittorie inanellate negli ultimi dieci giorni tra Europe cup e serie A.

"Gara difficile, uno dei migliori roster del campionato, hanno taglia, atletismo, per essere competitivi, la chiave sarà l'equilibrio nel proteggere il nostro canestro e nel fermare i loro protagonisti", dice il coach della Dinamo, Nenad Markovic nella consueta presentazione del match di LbA.

"Non è sufficiente giocare 10 o 20 minuti contro squadre come Brescia, per competere dobbiamo fare una partita totale per 40 minuti, non ci si può permettere di avere cali e di non essere al top", continua il coach.

La gara contro Brescia, una delle compagini favorite del campionato, dopo le solite Olimpia Milano e Virtus Bologna, avrà anche un sapore speciale. Nelle file dei lombardi giocano tre ex Dinamo, tre ex di lusso come Bilan, Burnell e Dowe, che in queste prime giornate di campionato hanno contributo alle percentuali da paura della Germani: primo attacco con 99 punti di media, secondo posto per percentuale nel tiro da 3 punti, quarto posto negli assist.

L'incontro si giocherà al PalaLeonessa di Brescia alle ore 16,30.



