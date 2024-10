Agonismo e sperimentazione alla 'Sardinia Innovative Boat Week'

Non solo gare, ma ricerca scientifica finalizzata allo studio delle reazioni organiche dei piloti e all'applicazione dell'intelligenza artificiale nella nautica del futuro. Sono gli ambiti di studio che, alla 'Sardinia Innovative Boat Week' di Olbia, coinvolgono il dipartimento universitario di Medicina e sanità pubblica dell'Università di Cagliari e il dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale del Politecnico di Torino.

Il primo, grazie alla raccolta dei dati biometrici dei piloti vuole misurare le modifiche che l'organismo subisce quando sottoposto allo stress di questo tipo di gara. Le informazioni convergono in uno studio che ha già coinvolto diverse discipline, tra cui vela, ciclismo e kajak. Intanto, il Politecnico torinese sta sperimentando dei dispositivi di precisione, montati sulle imbarcazioni in gara, per acquisire dati importanti con l'obiettivo di creare dei modelli di intelligenza artificiale tali da competere con l'uomo nella guida dei natanti. "Per l'anno prossimo - dice l'ammiraglio Ugo Bertelli, organizzatore dell'evento - stiamo pensando a uno slalom tra una barca guidata da un pilota umano e una dall'intelligenza artificiale".

La 'Sardinia Innovative Boat Week', un progetto della Blu.E Matrix, è la prima competizione europea di livello mondiale tra barche alimentate a propulsione solare, guidate da team universitari di tutto il mondo impegnati nello sviluppo di una nautica sostenibile. L'evento vuole essere anche un catalizzatore per la creazione di nuove opportunità di lavoro destinate a giovani che abbiano passione per il mare e per la nautica e stimolare i distretti di ricerca e sviluppo e industriali legati al settore.





