Ubriaco lancia telefonino contro la moglie, arrestato a Oristano

La polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo a Oristano per maltrattamenti ai danni della moglie.

L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, eseguito nei suoi confronti qualche mese fa dalla Squadra mobile, nonostante il divieto, si è presentato davanti alla moglie, ubriaco, lanciandole contro un telefono cellulare.

I fatti si sono svolti proprio fuori il Palazzo di giustizia, dove la vittima si è presentata dal pubblico ministero per fornire delle informazioni relative alla situazione venutasi a creare dopo l'esecuzione della misura cautelare nei confronti del marito.

Terminata l'audizione, proprio mentre la donna si accingeva ad allontanarsi dal Tribunale, è stata raggiunta dal marito che, in evidente stato di ebbrezza, le è andato incontro urlando e lanciandole, fortunatamente senza colpirla, il telefonino. Ai fatti ha assistito una guardia giurata in servizio di portierato, che ha subito avvisato personale della Mobile della Questura di Oristano che aveva poco prima partecipato all'audizione della donna. L'uomo, però, si era già allontanato.

La polizia ha acquisito le immagini registrate degli impianti di videosorveglianza che hanno dato riscontro di quanto segnalato dalla guardia giurata e l'uomo nella stessa giornata è stato arrestato in flagranza differita dell'uomo e trasferito nel carcere di Massama.



