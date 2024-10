Aou Sassari, dal mondo dello sport solidarietà a Neonatologia

Una donazione che fa la differenza per la Terapia intensiva neonatale e Neonatologia dell'Aou di Sassari: sei bilance di precisione per dosare integratori e farmaci, un carrello di supporto, un'asciugatrice e una poltrona letto destinata ai genitori dei piccoli pazienti. Le apparecchiature sono state donate dall'Associazione sportiva dilettantistica Centro Storico Sassari e da "Sassarese Medio" alla Terapia intensiva neonatale e Neonatologia dell'Aou di Sassari.

I beni, per un valore complessivo di 2.380 euro, sono stati acquistati grazie ai fondi raccolti durante la "Pasthidda di lu cori" (Partita del cuore) che si è svolta a giugno a Li Punti.

La consegna delle bilance e del carrello è avvenuta nei giorni scorsi, al primo piano del Materno infantile, in viale San Pietro (asciugatrice e poltrona arriveranno a novembre).

L'iniziativa di beneficenza, che ha visto scendere in campo giocatori della Serie D, Eccellenza e Promozione, ha coinvolto anche figure note come l'ex giocatore della Torres Calcio, Filippo Lora, e il pugile Tore Erittu. Il sostegno è arrivato non solo dagli sportivi ma anche da cittadini e aziende locali come "Hypnotic by Tamara", Scame Design, ManPed, Pescherie Tanca e Fainè Carlo Pira.

La dottoressa Maria Antonia Cossu, direttrice della Terapia intensiva neonatale e Neonatologia, e la coordinatrice della struttura, la dottoressa Maria Zicchi, hanno espresso un sentito ringraziamento alla cittadinanza e agli organizzatori. «Questi gesti di solidarietà - hanno detto - sono fondamentali per migliorare il benessere dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie. Grazie alla generosità delle associazioni e di tutti coloro che hanno partecipato, potremo offrire un ambiente più confortevole e attrezzature di qualità per le cure neonatali».





