Tecnologia e imprenditorialità femminile, evento a Cagliari

Diffondere le tecnologie emergenti e promuovere e supportare la crescita delle donne imprenditrici e leader del settore tecnologico. E' l'obiettivo di InnovateHer: Women's empowerment global dummit for emerging technologies l'evento organizzato dal Crea UniCa (Centro servizi di ateneo per l'innovazione e l'imprenditorialità - Università di Cagliari) in collaborazione con Prospera Women, che si terrà a Cagliari, nell'aula magna di Ingegneria in via Marengo venerdi 25 e sabato 26 ottobre.

La partecipazione a InnovateHer, aperta a ricercatrici e ricercatori dell'ateneo, prevede un numero di posti limitato e occorre registrarsi entro giovedì 17 ottobre su https://crea.unica.it/innovateher/.

"I lavori - spiega la professoressa Maria Chiara Di Guardo - sono un'occasione per esplorare e approfondire le varie tematiche con speaker internazionali, investitori e leader di settore. Ci si apre a nuove opportunità di collaborazione e sviluppo tecnologico, una delle anime del Cagliari digital Lab-Casa delle tecnologie emergenti, di cui il nostro ateneo è parte attiva".

"Durante le due giornate, piattaforma di networking e formazione - prosegue Di Guardo - sono previste sessioni formative su leadership, pitching e raccolta fondi, ideali per chi volesse trasformare le proprie idee di ricerca in progetti imprenditoriali concreti".

Nel corso del Women's empowerment global summit for emerging technologies saranno affrontate tamatiche come leadership e innovazione, startupper e investitori globali. Previsto, inoltre, un workshop su tecnologie emergenti, con un focus su crescita delle 'smart city' e nell'economia verde.



