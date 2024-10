Tasso più grande dell'Isola a Urzulei al concorso sugli alberi

Sardegna di nuovo in gara per il concorso "ItalianTree of the Year 2024" (L'albero italiano dell'anno 2024), organizzato dalla GiantTrees Foundation odv in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Nell'ultima edizione, l'Isola ha conquistato il primo posto per l'albero più vecchio d'Italia e il terzo in Europa grazie al maestoso olivastro di Santu Baltolu, noto come "il Patriarca", con oltre 3.000 anni di vita.

I concorrenti provenienti dalle quattro macroregioni italiane - Nord, Centro, Sud e Isole - si contenderanno il titolo.

Rappresentante delle Isole è il tasso di Urzulei: con i suoi 5 metri di circonferenza e un'altezza di 17 metri, è il più grande tasso della Sardegna.

Questo esemplare si trova nelle formazioni calcaree del Supramonte di Urzulei, in località Matari, a un'altitudine di circa 900 metri sul livello del mare.

Il contest è già partito, durerà sino al 20 novembre: i quattro finalisti potranno contare sul supporto del pubblico tramite una votazione on line. Il concorso ha l'obiettivo di valorizzare gli alberi monumentali italiani, selezionando le meraviglie botaniche iscritte nell'elenco degli Alberi Monumentali Italiani (Ami).

Il concorso rappresenta un'opportunità per far conoscere gli alberi monumentali, attualmente censiti in Italia in quasi 5.000 esemplari, poco più di 400 in Sardegna.



