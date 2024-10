Nasconde 5 kg di marijuana in camera da letto, arrestato

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Sassari hanno arrestato un sassarese che nascondeva nella camera da letto del suo appartamento chili di marijuana, custoditi all'interno di un bidone.

I militari tenevano sotto controllo l'uomo da qualche tempo, e al termine di prolungate indagini e appostamenti lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale, per poi passare nel suo appartamento, situato a due passi dal tribunale.

Qui hanno trovato il bidone con la marijuana, altre sostanze stupefacenti e una bilancia digitale presumibilmente utilizzata per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura, trasferito nel carcere di Bancali. Il gip del tribunale di Sassari ha poi convalidato l'arresto e ha disposto la custodia in carcere per l'indagato.



