Il Parco regionale di Tepilora festeggaia i 10 anni

Il Parco naturale regionale di Tepilora, che si estende su quasi ottomila ettari nei territori di Posada, Torpè, Lodè e Bitti, compie 10 anni.

Per l'importante ricorrenza, dal 25 al 27 ottobre, nell'area protetta si terranno convegni e laboratori, escursioni gratuite guidate nelle realtà più suggestive del Parco. Dieci anni di vita che hanno visto la nascita degli uffici, dei primi servizi e la realizzazione dei progetti di valorizzazione, con uno spirito di collaborazione con istituzioni regionali e nazionali e portatori di interesse internazionali.

Una realtà che nel 2017 è stata insignita del riconoscimento a Parigi della Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada, Montalbo, mentre nel 2021 il tratto finale del Rio Posada, è stato inserito all'interno della Convenzione internazionale di Ramsar.

L'area protetta è al centro di un progetto che mette insieme uomo e natura, cultura, economia, storia e ambiente in un territorio vasto che comprende 17 comuni: Alà dei Sardi, Buddusò, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Padru, San Teodoro e Siniscola.

Per anniversario sono previste numerose inziative che coinvolgono il Centri di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas) e i cittadini. "Era doveroso festeggiare i 10 anni del Parco di Tepilora con appuntamenti di grande prestigio e iniziative che coinvolgono le scolaresche e le nostre comunità e i visitatori di tutta l'isola - afferma il presidente del Parco Giuseppe Ciccolini -. Gli incontri a Bitti e Torpè saranno inoltre l'occasione per fare un bilancio sugli obiettivi raggiunti e per programmare le nuove sfide che attendono il Parco di Tepilora nel prossimo futuro".

Il 25 ottobre la tre giorni di festa partirà da Bitti alle 10, nella sala del Parco di Tepilora, con un incontro dal titolo "Dieci anni di area protetta: il Parco di Tepilora come valore per il territorio" con l'intervento dell'assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Meloni.



