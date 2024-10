Tre auto date alle fiamme a Sassari, indagano i carabinieri

Tre auto sono state incendiate nella notte a Sassari, in due distinti episodi, entrambi dolosi secondo i primi riscontri dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Una prima auto è stata data alle fiamme intorno alle 23.30 in via Rizzeddu, davanti al comprensorio sanitario; il secondo incendio è scoppiato in via Gorizia, nel quartiere Prunizzedda: qui il fuoco è stato appiccato a una vettura parcheggiata accanto ai cassonetti dei rifiuti, e le fiamme si sono propagate a un'altra auto vicina.

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e hanno potuto verificare che si tratta di un atto doloso.

I carabinieri della Compagnia di Sassari indagano alla ricerca dei responsabili, anche attraverso le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.



