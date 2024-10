'Lirico in città', a Cagliari la rassegna tra chiese e scuole

Il Teatro lirico di Cagliari raggiunge i quartieri della città per portare la musica tra luoghi di culto, scuole, case di riposo. Luoghi inusuali per attirare un nuovo pubblico.

"Lirico in città 2024" segna il debutto a Cagliari di Elena Pierini, direttrice del coro di Linz, in Austria. Alla guida del coro del Lirico sarà impegnata in un concerto (con ingresso gratuito) dedicato alla musica del Novecento e contemporanea. Il primo appuntamento è venerdì 18 ottobre, alle 20, in Cattedrale.

L'accompagnamento al pianoforte è di Andrea Mudu.

Il programma musicale prevede: Prelude di Ola Gjeilo; Jesu, dulcis memoria di Tomás Luis de Victoria; The Ground di Ola Gjeilo; Cantate Domino di Giuseppe Ottavio Pitoni; Da pacem Domine di Arvo Pärt; Virga Jesse di Anton Bruckner; Locus Istedi Anton Bruckner (arrangiamento Elena Pierini); Exultate Deo di Alessandro Scarlatti; Ave maris stella di Edvard Grieg; Cantique de Jean Racine di Gabriel Fauré; Sure on This Shining Night di Samuel Barber; Sakura di Elena Pierini; Northern Lights di Ola Gjeilo; Daemon irrepit callidus di György Orbán.

Il concerto verrà replicato il 19 ottobre alle 16.30, nella Casa di riposo "Vittorio Emanuele II"; il 21 alle 10.30, Scuola elementare "I pini"; il 22 alle 11, il 23 e 24 alle 12 al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II; il 25 alle 20.15, Chiesa dei SS. Giorgio e Caterina; il 26 alle 20, Chiesa di Sant'Elia; il 29 alle 12 alla Scuola media "Ugo Foscolo".

Il 2 novembre, alle 20, nella Chiesa di Sant'Eulalia si terrà il "Concerto per le anime", in collaborazione con la Fondazione Caritas in occasione della commemorazione dei defunti.



