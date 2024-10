Il Grig denuncia, ville in costruzione sul mare a Porto Taverna

Ruspe in azione per demolire vecchie strutture e costruire in riva al mare a Porto Taverna, sul litorale del comune di Loiri Porto San Paolo, tre nuove ville pieds dan l'eau, per conto di altrettanti investitori privati stranieri. Lo denuncia l'associazione ecologista Gruppo di intervento giuridico, che ha inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione di opportuni provvedimenti per verificare la legittimità o meno dei lavori in corso.

I tre cantieri edilizi, segnala il Grig, "si trovano in un'area tutelata con il vincolo paesaggistico, nella fascia costiera di massima tutela disciplinata anche dal Piano paesaggistico regionale". L'associazione auspica quindi rapidi controlli per appurare la regolarità dei lavori.

Del caso sono stati informati il ministero della Cultura, la Regione, la Soprintendenza di Sassari, l'Unione dei Comuni Riviera di Gallura, il Comune di Loiri Porto San Paolo, i Carabinieri e il Corpo Forestale, insieme con la Guardia costiera e la Procura di Tempio.



