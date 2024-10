Carabinieri sequestrano 4 tonnellate di marijuana a Sarule

Quasi quattro tonnellate di marijuana stoccata in 482 sacchi sono state sequestrate dai carabinieri della Compagnia di Ottana e delle stazioni di Sarule e Orotelli, in un'abitazione del centro storico di Sarule.

Nell'operazione antidroga, a cui ha partecipato anche lo squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna e un'unità cinofila, è stato arrestato un 37enne del posto per detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana dall'elevata percentuale di Tch, come hanno dimostrato le successive analisi di laboratorio.

L'ingente quantitativo di droga è stato sequestrato al termine di un servizio di controllo nei centri abitati del Nuorese dove i sequestri di piantagioni di marijuana sono diventati all'ordine del giorno.

L'arresto del 37enne è stato convalidato dal gip del Tribunale di Nuoro, che ne ha disposto gli arresti domiciliari.

