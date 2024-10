Lo sguardo di Carla Moreni sull'opera 'Adriana Lecouvreur'

Carla Moreni ritorna a Cagliari per presentare Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. Il titolo dà il via venerdì 25 ottobre alle 20.30, alla nuova stagione del Teatro Lirico di Cagliari. Per offrire una sua lettura dell'opera, l'apprezzata musicologa e critica musicale è attesa venerdì 18 ottobre alle 17 al Teatro Carmen Melis, il ridotto del Lirico, per un incontro col pubblico. L'ingresso è libero.

Milanese, Carla Moreni è una voce autorevole nel panorama della critica musicale. Il suo è un gradito ritorno a Cagliari, dove ha già presentato diverse opere. È docente di Poesia per musica e Drammaturgia musicale al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Como. Scrive saggi musicologici per le principali istituzioni concertistiche e teatrali in Italia e traduce libretti d'opera dal tedesco. È intervenuta al Libro dell'anno Treccani, per le edizioni 2011-2012-2013.

Diplomata in Flauto al Conservatorio della sua città, si è laureata in Storia della musica all'Università Statale con una tesi dedicata al collezionismo musicale a Milano nell'Ottocento, poi pubblicata come primo numero della collana Musica e Teatro dagli Amici della Scala.



