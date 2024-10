A Cagliari dal 17 al 19 il congresso nazionale di Neurologia

Appuntamento a Cagliari per il nono Congresso Aneu (Associazione di Neurologia Emergenza Urgenza), società scientifica che aderisce alla Società Italiana di Neurologia, il cui obiettivo è l'implementazione di modelli di intervento neurologico in emergenza-urgenza e nella promozione della ricerca e della formazione sulle patologie neurologiche nei contesti di emergenza-urgenza, attraverso il confronto multidisciplinare.

Il congresso, organizzato in collaborazione con la Struttura di Neurologia e Stroke Unit dell'Arnas G. Brotzu, diretta da Giovanni Cossu, avrà inizio alle 13 di giovedì 17 ottobre e si concluderà il pomeriggio di sabato 19. Due giornate di lavori, con dibattitti, confronti e interventi ed esperti provenienti da tutta Italia: il programma scientifico sarà strutturato in sessioni frontali, che prevedono la partecipazione attiva dei discenti, un seminario di approfondimento, e la presentazione di contributi scientifici da parte dei partecipanti.

Le malattie del sistema nervoso rappresentano una delle principali sfide sanitarie a livello mondiale: secondo uno studio pubblicato a marzo dalla prestigiosa rivista The Lancet Neurology il 40% della popolazione mondiale soffre di patologie neurologiche.

Il focus del congresso sarà sulle patologie neurologiche tempo-dipendenti, condizioni in cui il tempo è un fattore cruciale: ogni minuto conta per prevenire lesioni permanenti o il decesso. L'ictus, ad esempio, è una delle principali cause di disabilità e mortalità in Italia, con circa 150mila casi registrati ogni anno. Intervenire entro le prime ore è essenziale per limitare i danni cerebrali.

Analogamente, le crisi epilettiche prolungate e le patologie neuroimmunologiche, neurometaboliche, neurooncologiche e neurodegenerative possono manifestarsi in forme acuta e richiedono inquadramento clinico e trattamenti tempestivi per prevenire complicazioni gravi.



