A Quartu fine settimana con "Lollas, case in festa"

Porte aperte sabato 12 e domenica 13 nelle antiche abitazioni di Quartu con "Lollas! Case in Festa".

Il programma della storica manifestazione, nata nel 1994, è stato presentato oggi: previsti nel fine settimana spettacoli, laboratori artigianali e degustazioni di prodotti tipici. Un tour a piedi o a bordo del trenino. Da via Eligio Porcu allo storico quartiere di Funtan'e ortusu, passando per la zona di Cepola, uno dei borghi da cui nacque la città: nella due giorni di festa apriranno i propri portali Casa Mantega-Sarritzu, Casa Pusceddu, Casa Murgia-Casanova, Casa Carboni-Congiu e Casa Pippia-Stocchino.

Altri eventi sono in programma a Sa Dom'e Farra e all'ex Convento dei Cappuccini. "Fu un'idea - ricorda il sindaco Graziano Milia - del regista e al tempo assessore alla Cultura di Quartu Giovanni Columbu, un'intuizione che ha poi ispirato tanti altri eventi simili. Oggi Lollas riprende quella prima edizione, ma è cresciuta e si è ampliata. Ed è ancora un momento intenso, due giorni durante i quali chi partecipa può conoscere e apprezzare le antiche dimore, ma anche riflettere, passando da una casa all'altra, sulla realtà di questa città molto particolare e complessa. E così il passato ispira il futuro".

Uno degli appuntamenti principali è il festival poetico internazionale della Sardegna 'Abbracciare il mondo' all'Ex Convento di via Brigata Sassari. Poeti locali e internazionali condivideranno i loro versi, e sabato 12 il reading collettivo culminerà nel focus dedicato alla scrittrice Yishaq Zonza. Il festival proseguirà anche domenica, con uno spettacolo musicale che rende omaggio alla poetessa Alda Merini. Sabato sera intrattenimento musicale a Sa Dom'e Farra, come il concerto di Vikky Nazarka e dell'artista sardo Matteo Leone.

Nelle lollas anche laboratori creativi dedicati alla lavorazione della ceramica, alla preparazione del pane e dei dolci tradizionali sardi.



