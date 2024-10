Docente sardo presidente nazionale degli insegnanti di sostegno

Un docente sardo alla guida nazionale del Coordinamento italiano insegnanti di sostegno.

Giuseppe Argiolas, 58 anni, è stato eletto presidente del Ciis, punto di riferimento e raccordo per i quasi 240mila docenti in Italia che seguono in classe i ragazzi diversamente abili dalla primaria alle superiori.

"Con l'Osservatorio nazionale e la Federazione 182 il Ciis porterà avanti grandi progetti ed azioni efficaci per garantire alle famiglie la massima visibilità a tutela del diritto allo studio e dell'inclusione scolastica", spiega il neo presidente.

Il Coordinamento è nato dall'iniziativa di alcuni insegnanti che si sono specializzati per le attività di sostegno.

All'associazione aderiscono, tra gli altri, insegnanti di ruolo e insegnanti precari, dirigenti e genitori.

Uno degli obiettivi previsti dallo statuto è quello di promuovere "l'aggregazione e la formazione degli insegnanti di sostegno e sviluppare una maggiore e migliore collaborazione con le famiglie e con le istituzioni che interagiscono nell'area della disabilità, dello svantaggio e del disagio".

Le attività sono rivolte ai soci e alla collettività e senza fini di lucro, al fine di realizzare scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.



