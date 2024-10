Auto travolge uno scooter, muore un 36enne a Olbia

Incidente stradale mortale questo pomeriggio a Olbia. Un uomo di 36 anni, Enrico Demuro, alla guida di uno scooter, è stato travolto da un'auto, condotta da una donna, in via Bazzoni Sircana, nei pressi della rampa che dalla circonvallazione porta all'ospedale Giovanni Paolo II, ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto verso le 16.30. Stando a una prima ricostruzione, la Renault Clio guidata dalla donna è andata a urtare lo scooter Piaggio Liberty guidato dal 36enne. Per il motociclista, soccorso dal 118, non c'è stato nulla da fare. Originario di Arzachena, è noto a Olbia perchè la sua famiglia è proprietaria della Sardares spa, società specializzata nella vendita di materiale per le costruzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale impegnati nei rilievi.

